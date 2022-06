Udinese, Pafundi piace a mezza Europa: anche il Liverpool ci pensa (Di martedì 14 giugno 2022) Calciomercato Udinese: il baby attaccante Pafundi sarebbe finito nel mirino del Liverpool di Klopp Nell’ultima giornata di campionato tra Salernitana-Udinese, ha fatto il suo esordio in Serie A Simone Pafundi; primo classe 2006 a giocare nel nostro campionato. Il baby attaccante bianconero, nonostante la giovane età, ha già attirato su di se i riflettori di tante squadre in giro per l’Europa. E ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche il Liverpool si sarebbe iscritto alla corsa per Pafundi con Klopp che lo stimerebbe particolarmente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Calciomercato: il baby attaccantesarebbe finito nel mirino deldi Klopp Nell’ultima giornata di campionato tra Salernitana-, ha fatto il suo esordio in Serie A Simone; primo classe 2006 a giocare nel nostro campionato. Il baby attaccante bianconero, nonostante la giovane età, ha già attirato su di se i riflettori di tante squadre in giro per l’. E ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport,ilsi sarebbe iscritto alla corsa percon Klopp che lo stimerebbe particolarmente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

