(Di martedì 14 giugno 2022) Ieri l’Ifab ha discusso di sostituzioni, commozioni cerebrali e fuorigioco, ma ha anche affrontato il problema della violenzagli, in, in particolare neidi. Dalla prossima stagione, gliandranno indi una telecamerina per riprendere eventuali episodi del genere. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Neidi(al momento) riservati agli adulti, si cominceranno a provare glidi telecamerina. Una sorta di Arbitro Go-Pro, così da inchiodare (anche con le immagini) chi usa violenza sugli. Non una novità, in assoluto, c’era già stato un tentativo qualche anno fa. Ma il fatto che la ...

Pubblicità

napolista : Troppe violenze contro gli arbitri, nei campionati di base scenderanno in campo dotati di telecamerina Sul CorSp… - Angela07307198 : @FiorellaMannoia Siamo sfiniti di fronte a queste tragedie. Qualcosa a livello di educazione dovremmo farlo. I bamb… - CMarziane : RT @VisioneTv: Stupri e violenze dei russi a donne e bambini, su tutti i giornali del mondo. Oggi il Parlamento ucraino caccia l’addetta ai… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: ???? A due anni dalla morte di 9 detenuti dopo le rivolte nel #carcere di #Modena, ci sono ancora troppe domande senza ri… - DomenicoMolli10 : RT @DomaniGiornale: ???? A due anni dalla morte di 9 detenuti dopo le rivolte nel #carcere di #Modena, ci sono ancora troppe domande senza ri… -

La Nuova Ferrara

...non abita più esclusivamente nelle vie buie e periferiche delle città dove purtroppo ancora... Spiace doverti ricordare tutte le sofferenze, le, le umiliazioni, la perdita del lavoro che ...... le armi e le divise, tutto in reale, come se il tempo si fosse fermato al '44 e le... Una tre giorni di proiezioni per le quarte e quinte superiori proprio per sensibilizzare chivolte ... Ferrara, troppe violenze familiari PERUGIA Botte. Aggressioni. Serate che cominciano per divertirsi e finisconoal pronto soccorso.Ormaisembra quasi nonfare piùnotizia, perché è il resoconto di ogni ...Un messaggio in codice. Mandato sulla chat di WhatsApp del suo amico. Ad inviarlo, poco prima di subire l’assalto del 22enne albanese che l’aveva condotta lungo quel sentiero tra gli alberi e i cespug ...