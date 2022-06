Traffico Roma del 14-06-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 giugno 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione Nessuna particolare problema in questo pomeriggio sulla Grande Raccordo Anulare la circolazione diminuisce gradualmente su entrambe le direzioni tutto regolare anche sul tratto Urbano della A24 in particolare per chi è diretto al ma non si escludono ancora e rallentamenti pere per la presenza di un incidente a Campi Sportivi su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni ancora prudenza sulla Pontina in direzione Latina questo per un precedente incidente a Castelno e Pomezia stessa raccomandazione sulla Flaminia ulteriormente trafficata Provenendo dal centro città almeno fino a via di Grottarossa sempre per un precedente incidente piùa Sant’Alessandro precisamente su via Nomentana vicino via Poggio Fiorito Inoltre ...