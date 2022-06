Soleil Sorge | Deianira Marzano fa una segnalazione | ‘Al mare baciava un ragazzo’

(Di martedì 14 giugno 2022) Dopo la breve permanenza all’Isola dei Famosi,ha fatto il suo rientro in Italia. Nella nostra penisola la modella italo-americana, si è concessa qualche giorno di relax alinsieme al suo fidanzato.su Instagram ha fortino ulteriori dettagli, con tanto di foto, sull’incontro romantico trae l’uomo misterioso. Facciamo insieme il punto della situazione.fa unaTramite il suo account Instagram,ha pubblicato una foto in cui si notaalin compagnia di un ragazzo. La blogger campana, a tal proposito non ha espresso alcun giudizio, si è soltanto ...

Pubblicità

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - graziellacapon2 : RT @blogtivvu: Soleil Sorge, Costanzo la difende dalle critiche dopo l’Isola: “Ha esperienza da vendere!” - Tiziana58511518 : RT @Gianni_gian13: Maurizio Costanzo difende Soleil Anastasia Sorge !!! Beh direi che Maurizio Costanzo qualcosa di TV ne capisce, quindi… - Gfvip815739051 : RT @blogtivvu: Soleil Sorge, Costanzo la difende dalle critiche dopo l’Isola: “Ha esperienza da vendere!” - MaryleaDarro : RT @blogtivvu: Soleil Sorge, Costanzo la difende dalle critiche dopo l’Isola: “Ha esperienza da vendere!” -

Nel reality pare aver trovato l'amore con, ma la sorellina minore non sembra apprezzare troppo: 'Penso che abbia pagato per la sua vicinanza a, che non è molto amata dagli ...... fidanzato di Vera Gemma tornato in pista dopo aver partecipato come pubblico all'Isola dei Famosi per sostenere la sua dolce metà entrata come ospite al fianco di. Quarto e quinto nome: ...Dopo la breve permanenza all’Isola dei Famosi, Soleil Sorge ha fatto il suo rientro in Italia. Nella nostra penisola la modella italo-americana, si è concessa qualche giorno di relax al mare insieme ...Il primo finalista dell'Isola dei famosi di quest'anno è Nicolas Vaporidis e alcuni utenti si interrogano su chi l'abbia votato. C'è forse lo zampino di ...