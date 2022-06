Siviglia e Atlético de Madrid competono per una perla austriaca (Di martedì 14 giugno 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 13/06/2022 alle 11:59 est Secondo “Bild”, i residenti di Siviglia e i produttori di materassi sono interessati a Christoph Baumgartner Il 22enne centrocampista dell’Hoffenheim è stato a un buon livello per tre stagioni in Bundesliga Siviglia Y Atletico Madrid gareggeranno per ottenere la firma di una perla austriaca. Secondo “Bild”, Christoph Baumgartner è uno degli obiettivi di mercato di entrambi i club La Legache sarebbe disposto a fare uno sforzo economico per il giocatore. Il 22enne centrocampista milita nelle file della Hoffenheim e collega tre corsi in cui ha mostrato una performance molto regolare nel Bundesliga. In questo periodo di tempo, l’assoluta internazionale con Austria Ha giocato 102 ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 giugno 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 13/06/2022 alle 11:59 est Secondo “Bild”, i residenti die i produttori di materassi sono interessati a Christoph Baumgartner Il 22enne centrocampista dell’Hoffenheim è stato a un buon livello per tre stagioni in BundesligaY Atleticogareggeranno per ottenere la firma di una. Secondo “Bild”, Christoph Baumgartner è uno degli obiettivi di mercato di entrambi i club La Legache sarebbe disposto a fare uno sforzo economico per il giocatore. Il 22enne centrocampista milita nelle file della Hoffenheim e collega tre corsi in cui ha mostrato una performance molto regolare nel Bundesliga. In questo periodo di tempo, l’assoluta internazionale con Austria Ha giocato 102 ...

Verona: anche in Spagna vogliono Ilic Commenta per primo Ivan Ilic sta suscitando interessi non solo in Italia ma anche in Spagna, dove sia l' Atletico Madrid che il Siviglia potrebbero presto fare un'offerta per il centrocampista del Verona. A riportalo è Estadio Deportivo . Hoffenheim, su Baumgartner c'è il Siviglia Commenta per primo Come raccontato dalla Bild , Cristoph Baumgartner , centrocampista dell'Hoffenheim, sarebbe finito nei radar del Siviglia . Sull'austriaco ci sarebbe anche l'Atletico Madrid. Commenta per primo Ivan Ilic sta suscitando interessi non solo in Italia ma anche in Spagna, dove sia l' Atletico Madrid che ilpotrebbero presto fare un'offerta per il centrocampista del Verona. A riportalo è Estadio Deportivo .Commenta per primo Come raccontato dalla Bild , Cristoph Baumgartner , centrocampista dell'Hoffenheim, sarebbe finito nei radar del. Sull'austriaco ci sarebbe anche l'Atletico Madrid.