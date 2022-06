Pubblicità

Tiscali Notizie

Le immagini mostrano una grossa imbarcazione adagiata sopra dei supporti evidentemente inadeguati al peso. Il personale è riuscito a mettersi in salvo, ma il danno alla nave costerà caro alla società ...Il 3 luglio 2020, la Moskva ha completato due mesi e mezzo die manutenzioni destinate ... vicino a Odessa mentre il Moskva si trovava a circa 60 - 65 miglia(100 km) al largo. L'... Riparazioni nautiche, cedono i supporti che sostengono la nave in rimessa: il video del disastro Le immagini mostrano una grossa imbarcazione adagiata sopra dei supporti evidentemente inadeguati al peso. Il personale è riuscito a mettersi ...Walter Strata ha intervistato Roberto Lottini per PressMare. Viareggino, imprenditore in Florida nel refit e negli arredi di interni per yacht e superyacht, ma attivo anche nelle residenze, è il titol ...