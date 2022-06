Notizia shock, Elena Del Pozzo uccisa dalla mamma (Di martedì 14 giugno 2022) La mamma di Elena Del Pozzo, la bambina di quattro anni scomparsa lunedì 13 giugno a Catania e trovata morta oggi, ha confessato. «L’ho uccisa io», ha detto Martina Patti nel corso dell’interrogatorio dei carabinieri. La donna non ha saputo spiegare come e perché ha commesso il delitto, aggiungendo invece: «Non ero in me». La ricostruzione dell’omicidio di Elena Del Pozzo È stata proprio Martina Patti, 23 anni, a far rinvenire il cadavere della figlia in un campo, a 200 metri da casa. Ieri aveva denunciato il rapimento di Elena ad opera «di una banda di tre uomini incappucciati», all’uscita dall’asilo frequentato dalla bambina. La Procura ha predisposto il fermo con l’accusa di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Il padre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022) LadiDel, la bambina di quattro anni scomparsa lunedì 13 giugno a Catania e trovata morta oggi, ha confessato. «L’hoio», ha detto Martina Patti nel corso dell’interrogatorio dei carabinieri. La donna non ha saputo spiegare come e perché ha commesso il delitto, aggiungendo invece: «Non ero in me». La ricostruzione dell’omicidio diDelÈ stata proprio Martina Patti, 23 anni, a far rinvenire il cadavere della figlia in un campo, a 200 metri da casa. Ieri aveva denunciato il rapimento diad opera «di una banda di tre uomini incappucciati», all’uscita dall’asilo frequentatobambina. La Procura ha predisposto il fermo con l’accusa di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Il padre ...

