Milan, ecco cosa sta succedendo per i rinnovi di Maldini e Massara | Primapagina (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 12:00:00 Fermi tutti! Il Milan si è già mosso sul mercato chiudendo tre operazioni: gli arrivi di Origi e Sanches e il riscatto ( con sconto) di Florenzi dalla Roma. Ma ora è arrivato il momento della verità per quanto concerne i rinnovi dell'area dirigenziale: Maldini, Massara e Moncada devono ancora mettere le firme sui nuovi contratti. Una situazione sui generis, ma che avrà presto un epilogo felice. Ascolta "Milan, ecco cosa sta succedendo per i rinnovi di Maldini e Massara" su Spreaker. LA SITUAZIONE – Una base d'intesa era già stata trovata nel confronto a casa Milan tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini, ora si dovrà entrare ...

