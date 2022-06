Mercato Milan – Lazetic piace al Cagliari: in prestito secco si può / News (Di martedì 14 giugno 2022) Marko Lazetic, attaccante del Milan, potrebbe partire in prestito secco in questa sessione di calcioMercato: il giocatore piace al Cagliari Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 giugno 2022) Marko, attaccante del, potrebbe partire inin questa sessione di calcio: il giocatoreal

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan dopo #Florenzi vuole riscattare anche #Messias. Il punto sul mercato in entrata - tvdellosport : ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel… - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il legame tra #Ibra e il #Milan, il mercato della #Juve e #Nadal esclusivo - Dacos19918832 : @LucaManinetti La Roma è praticamente su ogni giocatrice sul mercato, hanno già un centrocampista di grande qualità… - stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: Vicino il riscatto di Messias, fatta per Florenzi | De Ketelaere obiettivo n.1 #milan #mercatolive #deketelaere #floren… -