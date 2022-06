(Di martedì 14 giugno 2022) Per l'economista ci sono due motivi che ostacolano il paracadute per l'Italia della Bce: si chiamano Mes e fine degli acquisti di titoli di stato. "Giavazzi ha ragione sull'inflazione ma la scelta della Lagarde sui tassi non si poteva rimandare"

... su inflazione, questione energetica, utilizzo dei fondi del Recovery: ai nostri microfoni anche il direttore de Il sole 24 ore Fabio Tamburini , l'economista della Luisse il ...Professore, il Consiglio europeo ha adottato il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. In che misura stiamo indebolendo l'economia di Mosca Gli effetti delle sanzioni vanno ... Marcello Messori: "Uno scudo anti-spread ora non è fattibile" (di G. Colombo) Per l'economista ci sono due motivi che ostacolano il paracadute per l'Italia della Bce: si chiamano Mes e fine degli acquisti di titoli di stato.Al teatro Sociale di Trento, amici e colleghi dell'accademico scomparso prematuramente hanno ricordato la sua vita e il suo lavoro al fianco della moglie Annie ...