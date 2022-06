Lutto nel cinema | si è spento uno degli attori più brillanti e invidiati | “Mancherai”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 14 giugno 2022) Aveva prestato il suo indimenticabile talento in lungometraggi per il grande schermo memorabili quali per esempio Boogie Nights – L’altra Hollywood di Paul Thomas Anderson (1997), con lo stesso regista dopo Magnolia (1999) ed un anno prima The Truman Show di Andrew Niccol (1998), recitando con Jim Carrey. Philip Baker Hall è deceduto. La notizia della sua scomparsa è stata confermata soltanto oggi dalla sua amata moglie Holly Wolfle, lasciando un grande vuoto nel cuore di tantissimi ammiratori sparsi per il mondo intero. Philip Baker Hall aveva cominciato con i riflettori decenni fa riuscendo a lasciare il segno. Un attore di un’altra pasta, ormai, così, ne rimangono pochissimi. Philip Baker Hall, addio all’attore Philip Baker Hall era nato a Toledo (Ohio, Stati Uniti) il 10 settembre del 1931, è venuto a mancare all’età di 90 anni lo scorso 12 giugno, come rivelato dalla ...