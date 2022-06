Pubblicità

antbar12 : L’Occidente è gay. Parola loro. - Fratzen13 : RT @FrankCoppole: L'occidente è influenzato da forze filogheiste che vogliono governare il mondo intero. PDgheisti e democraticigheisti di… - FrankCoppole : RT @FrankCoppole: L'occidente è influenzato da forze filogheiste che vogliono governare il mondo intero. PDgheisti e democraticigheisti di… - FartFromAmerika : RT @DokH6197: @boni_castellane @rav4you Che i gay siano l'Occidente è un'affermazione fattualmente vera. - Damianodanny1 : L’OCCIDENTE O È FROCIO OPPURE NON ESISTE AUTORE DI CAZZATA MANUEL PERUZZO ABBIAMO TUTTI SEMPRE MENO VOGLIA DI… -

L'dell' articolista dell'Huffington Post è frutto di una precisa volontà oligarchica orientata al superamento dell'uomo, alla sua ibridazione con la macchina per la quale ha bisogno di ... Lezioni per il Pride: la realtà non è omofoba, noi gay siamo l'Occidente Per quanto il calo di desiderio sia di gran tendenza, per noi non è ancora finita. Usiamo ancora il sesso per conoscerci, per stringere legami, per occupare ...É importante poter affermare la propria identità, riappropriarsi dello spazio pubblico insieme e soprattutto potersi riconoscere nelle altre persone: così Pietro Turano, portavoce del Gay ...