LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita di Vauffelin, si stacca Boaro (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 L’ultimo GPM di giornata è fra più di 10 chilometri, il terza categoria di Lommiswil. 16.39 Concluso anche il Vauffelin, e Quinn Simmons passa nuovamente per primo sul GPM. 16.38 Altro problema meccanico per Marc Hirschi (UAE Team Emirates), costretto nuovamente a cambiare la bicicletta. 16.37 Il gruppo è adesso a 1’20” dagli attaccanti. 16.36 Bissegger è riuscito a riportarsi su Simmons, assieme anche alla coppia Gilbert-Rosskopf. 16.33 Intanto avanti rimane da solo Quinn Simmons: Bissegger non riesce a tenere le sue ruote. 16.32 Anche il gruppo è ai piedi della salita di Vauffelin. 16.30 Dietro di loro ci sono Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) e Joseph Rosskopf (Human Powered Health) a 5”, mentre Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) e Matthia ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 L’ultimo GPM di giornata è fra più di 10 chilometri, il terza categoria di Lommiswil. 16.39 Concluso anche il, e Quinn Simmons passa nuovamente per primo sul GPM. 16.38 Altro problema meccanico per Marc Hirschi (UAE Team Emirates), costretto nuovamente a cambiare la bicicletta. 16.37 Il gruppo è adesso a 1’20” dagli attaccanti. 16.36 Bissegger è riuscito a riportarsi su Simmons, assieme anche alla coppia Gilbert-Rosskopf. 16.33 Intanto avanti rimane da solo Quinn Simmons: Bissegger non riesce a tenere le sue ruote. 16.32 Anche il gruppo è ai piedi delladi. 16.30 Dietro di loro ci sono Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) e Joseph Rosskopf (Human Powered Health) a 5”, mentre Manuele(Astana Qazaqstan) e Matthia ...

