La Repubblica | “Accordo fatto tra Napoli e Deulofeu” L’agente frena

(Di martedì 14 giugno 2022) Laannuncia che è tuttotra ile Gerard. Secondo il quotidiano italiano, Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo hanno trovato undi massima su una base di 15 milioni di euro. Secondo i rumors l’ufficialità potrebbe arrivare a breve anche se ilvorrebbe aspettare prima la cessione di uno tra Adam Ounas e Matteo Politano. Appena è uscita la notizia,dello spagnolo ha peròto l’entusiasmo, affermando che ilè una bella opportunità per il suo assistito ma manca ancora molto nel quadro dettagli per il completamento positivo della trattativa tra le due parti. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

Pubblicità

la Repubblica

Svolta nella trattativa Deulofeu - Napoli Svolta nella trattativa Deulofeu - Napoli, trovato l'tra i due club, è quanto annuncia il portale di.it . Di seguito vi riportiamo i dettagli Deulofeu - Napoli Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo hanno trovato undi massima per ...La monografia " spiega Enea in una nota " fa parte della collana Quaderni dell'efficienza energetica , realizzata nell'ambito dell'di Programma per la Ricerca di Sistema Elettrico 2019 - ... Accordo Coni-Ministero Turismo: "Cresceranno Pil e posti di lavoro" Il Napoli ha trovato l'accordo di massima con l'Udinese per la cessione dell'attaccante spagnolo, ex Barcellona, Gerard Deulofeu.Questo l’obiettivo del protocollo di intesa sottoscritto stamani a Palazzo della Valle dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e il ministro del Lavoro della Repubblica di El ...