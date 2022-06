Italia, la splendida notizia fa esultare anche Mancini: adesso è ufficiale (Di martedì 14 giugno 2022) L’Italia scenderà in campo questa sera contro la Germania, ma per Roberto Mancini già c’è una splendida notizia. Tra pochissimo l’Italia scenderà di nuovo in campo per sfidare in trasferta la Germania nel primo match di ritorno per il gruppo 3 della Lega A di Nations League. Gli uomini di Roberto Mancini stanno disputando un’ottima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 14 giugno 2022) L’scenderà in campo questa sera contro la Germania, ma per Robertogià c’è una. Tra pochissimo l’scenderà di nuovo in campo per sfidare in trasferta la Germania nel primo match di ritorno per il gruppo 3 della Lega A di Nations League. Gli uomini di Robertostanno disputando un’ottima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

vogue_italia : Il make up terracotta è il colore dell'estate se avete una carnagione tan o abbronzata, come ci mostra la splendida… - vogue_italia : Sempre splendida Elodie ?? prendiamo spunto dal suo stile super cool per il nostro guardaroba??… - calciomercatoit : ?? 35' GOOOOLLL DELL'ITALIA! Raddoppio azzurro che arriva con la splendida conclusione da fuori area di #Cambiaghi!… - GriffINTER : @calcioinglese Struttura splendida ma non riesco a non pensare ad “ottava divisione”. Di quale mondo parallelo stia… - LorenzoPuliga : RT @peppe_tweet: Uno splendido weekend all’insegna di balli, amicizie vecchie e nuove,e tanto folklore. Ringraziamo il Circolo Sardo Narada… -