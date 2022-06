Il ricordo del console Armando Ginesi (Di martedì 14 giugno 2022) Un ricordo nella vita diplomatica di un console vale indipendentemente dalla nazione che rappresenta perché egli appartiene ad uno Stato che forse non c’è più, ma che ci accomunava tutti sin dal tempo degli antichi romani, ed era l’ambito elevato del contatto e della comunicazione che spezza le catene del mutismo, e irrompe nelle stanze dell’interesse spinto per ricordare che lo sviluppo di una società passa attraverso l’incremento del valore diplomatico di un rapporto, e questo vale ancor più durante un conflitto, anche il più crudo. L’abbiamo recensito più volte ma non può sfuggire perché la sua dipartita è vecchia solo di circa due mesi, ma il saluto estremo che si deve ad Armando Ginesi, critico d’arte marchigiano e console russo è un moto doveroso e spontaneo. Ne diede notizia il figlio ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) Unnella vita diplomatica di unvale indipendentemente dalla nazione che rappresenta perché egli appartiene ad uno Stato che forse non c’è più, ma che ci accomunava tutti sin dal tempo degli antichi romani, ed era l’ambito elevato del contatto e della comunicazione che spezza le catene del mutismo, e irrompe nelle stanze dell’interesse spinto per ricordare che lo sviluppo di una società passa attraverso l’incremento del valore diplomatico di un rapporto, e questo vale ancor più durante un conflitto, anche il più crudo. L’abbiamo recensito più volte ma non può sfuggire perché la sua dipartita è vecchia solo di circa due mesi, ma il saluto estremo che si deve ad, critico d’arte marchigiano erusso è un moto doveroso e spontaneo. Ne diede notizia il figlio ...

