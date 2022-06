Il look blu metallizzato di Ilary Blasi omaggia i sogni, la libertà e la voglia di vivere (Di martedì 14 giugno 2022) Non è la prima volta che la conduttrice dell’Isola dei famosi incanta i telespettatori con i suoi look. Gli outfit di Ilary Blasi, che è solita conquistare il pubblico anche con la sua ironia, non passano di certo inosservati. È il caso di quello della puntata del 13 giugno 2022, con lo show quasi volto al termine (si conclude infatti il 27). La presentatrice romana ha indossato un abito che vanta la firma di Renato Balestra, stilista caposaldo della moda italiana. Vi raccomandiamo... Col reggiseno d'oro di Ilary Blasi, si può fare Scelto dalla sua stylist Silvia Giacò con l’assistenza di Elena Paleari, si tratta di un completo formato da un top intrecciato sul seno e da un paio di pantaloni a vita alta; il tutto di un colore blu ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 giugno 2022) Non è la prima volta che la conduttrice dell’Isola dei famosi incanta i telespettatori con i suoi. Gli outfit di, che è solita conquistare il pubblico anche con la sua ironia, non passano di certo inosservati. È il caso di quello della puntata del 13 giugno 2022, con lo show quasi volto al termine (si conclude infatti il 27). La presentatrice romana ha indossato un abito che vanta la firma di Renato Balestra, stilista caposaldo della moda italiana. Vi raccomandiamo... Col reggiseno d'oro di, si può fare Scelto dalla sua stylist Silvia Giacò con l’assistenza di Elena Paleari, si tratta di un completo formato da un top intrecciato sul seno e da un paio di pantaloni a vita alta; il tutto di un colore blu ...

