(Di martedì 14 giugno 2022) L’assalto delle forze russe a Severodonetsk non conosce tregua. Dopo la confusione degli ultimi giorni sembra che gli invasori stiano ottenendo un «successo parziale» in città, costringendo le truppe ucraine L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

maddalena2471 : RT @ilmanifesto: Il grido di Kiev: «Più armi il prima possibile» | il manifesto - Gavino14182179 : @ilmanifesto Il grido di Kiev (Più Armi) Il grido degli Italiani (Più lavoro Più dignità) E il governo? Non rompete… - SabatoAngieri : Il successo parziale dei russi a #Severodonetsk , le armi Occidentali in #Ucraina e l’elenco dei desideri dell’eser… - ilmanifesto : Il grido di Kiev: «Più armi il prima possibile» | il manifesto - ERivetta : RT @Floritmassimil1: Che belli i 'SOLDATINI' di #PutinWarCriminal dai Ceceni tagliagole al grido di #AllahUakbar che vogliono arrivare a Ki… -

Il Manifesto

... su cui Draghi - giovedì acon il Presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco ... Con Bennett Draghi solleva il dramma della crisi alimentare, 'abbiamo pochissimo tempo' è il...... alla Chiesa Pzu presieduta dal metropolita diEpifanyj (Dumenko). 'La Crimea è nostra' Anche Kirill ha deciso dunque di proclamare 'la Crimea è nostra', Krym Na!, il famosodi vittoria ... Il grido di Kiev: «Più armi il prima possibile» I russi potrebbero aver subito perdite record, ma l’assalto al Donbass non si attenua. L’Ucraina esorta ad accelerare con le forniture 'pesanti'. Senza tregua . Ma fin qui i partner occidentali non ha ...(Teleborsa) - Missili per Kiev anche da Londra. Anche i lanciarazzi che invierà il Regno Unito avranno una gittata di 80 km, conferma Londra. La consegna di nuove armi ha il solo obiettivo di "estende ...