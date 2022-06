Francesco Guccini | il Maestrone dei cantautori Emiliani

(Di martedì 14 giugno 2022), per gli amici “il”, è fra i più rappresentativi e popolariitaliani. Il suo debutto ufficiale è con l’album Folk Beat N.1 del 1967. Durante la sua cinquantennale carriera ha pubblicato quasi trenta album tra inediti, live e raccolte. Cerchiamolo di conoscere meglio le tappe salienti di una carriera così longeva! Gli esordi musicali delmosse i primi passi nel mondo della musica come cantante e chitarrista in un’orchestra da balera, di cui faceva Victor Sogliani, futuro componente dell’Équipe 84. Il complesso si chiamò dapprima Hurricanes, poi Snakers e infine Gatti, dopo l’incontro e la fusione con il gruppo dei Marino’s. ...

Pubblicità

chetempochefa : Facciamo tanti auguri a Francesco #Guccini, che oggi compie 82 anni ???? @GucciniOfficial #CTCF #14giugno - Daniela94812860 : FRANCESCO GUCCINI ??BOLOGNA?? - FaustoCrosetti : RT @Tugli: Accadeva oggi, 14 giugno 1940, nasce il cantautore Francesco Guccini. “Ogni opera, sia una canzone, una poesia, un libro, un rom… - paoladeriu : RT @fraurolo121: #FrancescoGuccini #14giugno 1940 #BOTD Francesco Guccini Vorrei - royfraroy : RT @chetempochefa: Facciamo tanti auguri a Francesco #Guccini, che oggi compie 82 anni ???? @GucciniOfficial #CTCF #14giugno -

Oggi 14 giugno è il compleanno di, cantautore - poeta e scrittore di successo. Nato a Modena nel 1940 da un toscano originario di Pàvana e da una emiliana di Carpi, nelle proprie operericorda spesso l'...Come in Farewell di, suo pezzo preferito "sorridevi e sapevi sorridere coi tuoi vent'anni portati così. Come si porta un maglione sformato su un paio di jeans". Odore d'incenso, ...Decolla giovedì a Mondolfo la rassegna letteraria "Come un libro all’aperto". Si parte con Matteo Bussola ai Giardini della Rocca ...Francesco Guccini, per gli amici il Maestrone. Un uomo grande e grosso che è anche un grande, magistrale artista da scoprire ...