Elena Del Pozzo, bimba rapita nel Catanese: caccia a tre uomini armati. «Erano incappucciati» (Di martedì 14 giugno 2022) La mamma si è presentata sconvolta ai carabinieri della Tenenza di Mascalucia: ha raccontato che la sua bimba, la piccola Elena, cinque anni a luglio, era appena stata rapita da un commando... Leggi su ilmattino (Di martedì 14 giugno 2022) La mamma si è presentata sconvolta ai carabinieri della Tenenza di Mascalucia: ha raccontato che la sua, la piccola, cinque anni a luglio, era appena statada un commando...

Pubblicità

fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - vittorioalbino : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… - Gazzettino : Elena Del Pozzo rapita, l'ultima foto prima del sequestro. Il riscatto (non richiesto?, i filmati, i testimoni e il… - AFrancisco1956 : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… - _sad_nerd_ : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… -