Dybala-Inter, non c'è ancora l'accordo: agenti a Milano, le ultime (Di martedì 14 giugno 2022) Manca ancora l'accordo tra Dybala e l'Inter: gli agenti sono a Milano, ma la fumata bianca dovrà attendere. Il punto di SerieANews.com. L'Inter continua a lavorare per la prossima stagione e ad inseguire i principali obiettivi dell'estate. I nerazzurri non mollano il sogno Dybala e continuano le trattative con l'entourage del calciatore argentino.

AlfredoPedulla : #Dybala-#Inter: non c’è gap, non c’è nulla, c’è convinzione totale. 13 aprile 2022-14 giugno 2022. Ora andiamo perc… - sportface2016 : +++Dall'#Argentina: Paulo #Dybala è un nuovo giocatore dell'#Inter. Quattro anni di contratto, al rientro dalle vac… - Gazzetta_it : #Dybala sposa l'#Inter: un quadriennale per lui. Decisiva anche mamma Alicia #calciomercato - emamarro : RT @orahounbelnick: Praticamente Dybala per l'inter si dimezza pure lo stipendio. Cuore bianconero. - Stefano20691921 : Mettiamola così #Dybala andrà all'Inter, capirà di aver fatto la seconda cazzata della sua vita e pur di tornare al… -