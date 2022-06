Due caffè al banco, scontrino choc da 24 euro: “Ho pagato perché non sono riuscita a reagire” (Di martedì 14 giugno 2022) Una professoressa originaria di Venezia ora residente a Padova decide di farsi un giro nella città natale, insieme a un’amica. Le due hanno voglia di bere un caffe e vanno al Caffé Rivo Alto, Rialto, contesto sicuramente bellissimo. Ma c’è qualcosa che va oltre ogni immaginazione: il conto. Dopo aver ordinato due “macchiatoni” e averli bevuti al banco, ecco arrivare ‘la botta’: “Vedo che il conto è di 24 euro! 12 euro a macchiatone. Pago. Pago perché sono scioccata. Pago perché sento che è una truffa e non riesco a reagire”. sono le parole che la professoressa Luisa Antonini ha scritto in una lettera indirizzata a La Nuova Venezia. Antonini dice di aver cercato i contatti del bar ma invano. Ma dal caffè Rivo Alto non si “scompongono” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Una professoressa originaria di Venezia ora residente a Padova decide di farsi un giro nella città natale, insieme a un’amica. Le due hanno voglia di bere un caffe e vanno al Caffé Rivo Alto, Rialto, contesto sicuramente bellissimo. Ma c’è qualcosa che va oltre ogni immaginazione: il conto. Dopo aver ordinato due “macchiatoni” e averli bevuti al, ecco arrivare ‘la botta’: “Vedo che il conto è di 24! 12a macchiatone. Pago. Pagoscioccata. Pagosento che è una truffa e non riesco a”.le parole che la professoressa Luisa Antonini ha scritto in una lettera indirizzata a La Nuova Venezia. Antonini dice di aver cercato i contatti del bar ma invano. Ma dalRivo Alto non si “scompongono” ...

