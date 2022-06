Dopo Severodonetsk anche Kharkiv nel mirino dei russi 

(Di martedì 14 giugno 2022) Si combatte strada per strada a, ma nelle ultime ore sembra essersi riattivatoil fronte attorno la seconda città dell'Ucraina

SerenaBellavita : RT @marangelo2005: 6) Ma è solo mio parere. A Severodonetsk dopo che i ponti che collegano la città a LYsiancska sono stati fatti crollare… - TranslateWarIT : Lo stabilimento #Azot di #Severodonetsk è in fiamme dopo i bombardamenti dell'artiglieria russa. Lì si nascondon… - ailinon80 : RT @marangelo2005: 6) Ma è solo mio parere. A Severodonetsk dopo che i ponti che collegano la città a LYsiancska sono stati fatti crollare… - stella_branca : RT @marangelo2005: 6) Ma è solo mio parere. A Severodonetsk dopo che i ponti che collegano la città a LYsiancska sono stati fatti crollare… - marangelo2005 : 6) Ma è solo mio parere. A Severodonetsk dopo che i ponti che collegano la città a LYsiancska sono stati fatti cro… -

... poiché la città chiave dida martedì è isolata dal resto dell'Ucraina,la distruzione dell'ultimo ponte di collegamento. Zalensky ha insistito sul disperato bisogno di ricevere ...è effettivamente bloccatache ieri hanno fatto saltare in aria l'ultimo ponte che collegava con Lysichansk. Quelle unità militari ucraine che sono di stanza lì rimarranno lì per ...Si combatte strada per strada a Severodonetsk, ma nelle ultime ore sembra essersi riattivato anche il fronte attorno la seconda città dell'Ucraina ...Distrutti tutti i ponti. Consegnare rifornimenti ed evacuare i civili è ora impossibile. La presa della città assediata e della vicina Lysychansk darebbe a Mosca il controllo dell'intera regione di Lu ...