Demiral torna sul groppone della Juve: l’Atalanta non lo riscatta, i bianconeri perdono venti milioni (Di martedì 14 giugno 2022) Era una decisione che era nell’aria da qualche giorno e che alla fine è arrivata: l’Atalanta ha scelto di non riscattare Merih Demiral. Forse, oltre alla mancata qualificazione dei bergamaschi alle coppe europee, anche a causa di un feeling mai decollato con Gasperini, che nell’ultima parte dello scorso campionato l’ha spesso relegato in panchina. Il turco torna dunque alla Juve, che de facto perde ben venti milioni di euro che probabilmente credeva di avere già in tasca. È un bagno economico imprevisto, che ora costringerà i bianconeri a correre ai ripari. Certo, alla Juve – soprattutto dopo l’addio di Chiellini – potrebbe perfino far comodo un difensore in più e Demiral, che con Pirlo era riuscito a ritagliarsi il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 giugno 2022) Era una decisione che era nell’aria da qualche giorno e che alla fine è arrivata:ha scelto di nonre Merih. Forse, oltre alla mancata qualificazione dei bergamaschi alle coppe europee, anche a causa di un feeling mai decollato con Gasperini, che nell’ultima parte dello scorso campionato l’ha spesso relegato in panchina. Il turcodunque alla, che de facto perde bendi euro che probabilmente credeva di avere già in tasca. È un bagno economico imprevisto, che ora costringerà ia correre ai ripari. Certo, alla– soprattutto dopo l’addio di Chiellini – potrebbe perfino far comodo un difensore in più e, che con Pirlo era riuscito a ritagliarsi il ...

Pubblicità

napolista : #Demiral torna sul groppone della #Juve: l’#Atalanta non lo riscatta, i bianconeri perdono venti milioni Alla base… - Romanito_21 : RT @LeonettiFrank: Demiral torna a Torino, l'Atalanta non lo riscatta. Ora spetta alla dirigenza bianconera trovare una nuova sistemazione… - winstonbishop22 : RT @varianteinedita: #Demiral un altro peso che torna alla #Juve perché non lo vuole nessuno e qui su Twitter c'era gente in lacrime per qu… - mmanuela721 : RT @JuveVinciPerMe: In sintesi... Fino a ieri 'L'Atalanta, dopo averne pagato il prestito, riscatta Demiral dalla Juve: un disastro'. Oggi… - xSando10_ : RT @_ThousandN: Nessuna sorpresa: stagione terribile di Demiral e posto perso in favore di Palomino. Ciò non assolve la Juventus: bene aver… -