Crollo Cinquestelle | Meloni sorpassa Salvini | Governo a rischio implosione?

(Di martedì 14 giugno 2022) L’8,4% a Messina, il 7,5 per cento a Palermo: e questi sono addirittura i risultati “migliori” nelle più grandi città al voto il 12 giugno. Non serve neppure infierire citando l’1,4 per cento a Cuneo e 1,2 per cento a Padova perchè il dato è ormai evidente: il Movimentocontinua a mettere in fila risultati deludenti e sono ormai lontanissimi i tempi dei trionfi come quando, ad esempio nel 2018 alle politiche, il Movimento fondato da Grillo e Casaleggio sfondava quota 32%. Tonfo“I dati che emergono dalle amministrative non ci soddisfano. Non possiamo cercare giustificazioni di comodo“, ammette senza mezzi termini Giuseppe Conte dalla sede del M5s di Roma che per attutire la botta tira anche in ballo “un dato che mi fa male ed è quello dell’astensionismo”. “Le amministrative sono state sempre state un tabù per M5s, a parte ...