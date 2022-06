Cina addio? A Washington un coro (bipartisan) per il divorzio (Di martedì 14 giugno 2022) Tasse, armi, diritti civili. La politica americana litiga su tutto. O meglio, quasi tutto. C’è una sola cosa che mette d’accordo un lato e l’altro del Congresso a Washington DC: la Cina. Se sull’invio di armi e munizioni all’Ucraina contro l’aggressione russa qualche crepa, sia pure sottile, inizia a intravedersi, congressmen e senatori marciano compatti sulla necessità di contenere la crescita economica e militare del rivale cinese. L’ultimo episodio di una Guerra Fredda, che fredda è sempre di meno, è raccontato oggi dal Wall Street Journal. Tra le pieghe del grande decreto sulla competitività in discussione da mesi al Congresso e non a caso ribattezzato “China act” si fa largo una legge che può assestare un colpo doloroso all’economia cinese. Porta la firma di due senatori, il democratico Bob Casey e il repubblicano John Cornyn e ha un obiettivo ... Leggi su formiche (Di martedì 14 giugno 2022) Tasse, armi, diritti civili. La politica americana litiga su tutto. O meglio, quasi tutto. C’è una sola cosa che mette d’accordo un lato e l’altro del Congresso aDC: la. Se sull’invio di armi e munizioni all’Ucraina contro l’aggressione russa qualche crepa, sia pure sottile, inizia a intravedersi, congressmen e senatori marciano compatti sulla necessità di contenere la crescita economica e militare del rivale cinese. L’ultimo episodio di una Guerra Fredda, che fredda è sempre di meno, è raccontato oggi dal Wall Street Journal. Tra le pieghe del grande decreto sulla competitività in discussione da mesi al Congresso e non a caso ribattezzato “China act” si fa largo una legge che può assestare un colpo doloroso all’economia cinese. Porta la firma di due senatori, il democratico Bob Casey e il repubblicano John Cornyn e ha un obiettivo ...

