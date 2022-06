Baldini contro Bonan | “Se mi dai del pazzo ti mando a c****re” Litigio clamoroso a Sky Sport

(Di martedì 14 giugno 2022) Intervista piuttosto turbolenta quella andata in scena a Sky, in occasione della promozione del Palermo in Serie B. L’allenatore dei siciliani, Silvioè stato ospite in studio ma...

Pubblicità

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Grazie al rigore trasformatoil Padova nel ritorno della finale di playoff, Matteo Brunori ha raggiunto le 29 marcature ...Silvio...Vive il suo momento migliore con Filippi, segnando cinque gol in partite ravvicinate, poi nelle ultime partite dei playoff conquista la fiducia die sigla anche una importante retela ...Silvio Baldini, gli ha concesso anche un giorno di relax in cui si è sposato. Poi si è aggregato subito alla compagine palermitana per scendere in campo nella finale play off di ritorno contro il ...Il Palermo di Silvio Baldini ha conquistato la promozione in Serie B dopo una cavalcata straordinaria. La squadra rosanero ha mandato ko il Padova di Massimo Oddo nel doppio confronto contro i ...