Aumento prezzi benzina e diesel: la GdF scopre la truffa dei benzinai (Di martedì 14 giugno 2022) Le conseguenze della guerra in Ucraina oltre all’indubbio peso sociale hanno anche una controparte economica. Quest’ultima non è certamente passata inosservata ai consumatori che — nel corso di questi mesi — hanno visto salire i prezzi di diversi generi di consumo. Non fa purtroppo eccezione il caro carburante, il quale ha pesantemente inciso anche sul costo delle bollette. Leggi anche: Caro carburante: benzina sfiora i 2 euro al litro, gasolio sopra 1.85. Governo pensa a nuovo intervento Caro Carburante: i provvedimenti dell’Esecutivo Alla luce di ciò e per venire incontro ai cittadini, il governo già da marzo è intervenuto per calmierare i prezzi della benzina e del diesel alla pompa. È stato varato infatti il taglio delle accise, misura prorogata fino a luglio. Il provvedimento inizialmente aveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) Le conseguenze della guerra in Ucraina oltre all’indubbio peso sociale hanno anche una controparte economica. Quest’ultima non è certamente passata inosservata ai consumatori che — nel corso di questi mesi — hanno visto salire idi diversi generi di consumo. Non fa purtroppo eccezione il caro carburante, il quale ha pesantemente inciso anche sul costo delle bollette. Leggi anche: Caro carburante:sfiora i 2 euro al litro, gasolio sopra 1.85. Governo pensa a nuovo intervento Caro Carburante: i provvedimenti dell’Esecutivo Alla luce di ciò e per venire incontro ai cittadini, il governo già da marzo è intervenuto per calmierare idellae delalla pompa. È stato varato infatti il taglio delle accise, misura prorogata fino a luglio. Il provvedimento inizialmente aveva ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'aumento dei prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina costerà nel 2022 alle famiglie italiane oltre 8,1 miliardi d… - reportrai3 : ??Con l'esplosione della guerra tra Russia e Ucraina, gli allevatori spaventati di restare senza il grano ucraino ha… - _Nico_Piro_ : Polonia, Olanda…) legati propria al rifiuto di pagare in rubli e dopo la messa al bando del petrolio russo siamo si… - CorriereCitta : Aumento prezzi benzina e diesel: la GdF scopre la truffa dei benzinai - gigibeltrame : Xiaomi Mi Band 7, in aumento i prezzi per la variante Global: ecco le novità #digilosofia -