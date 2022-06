Ascesa e declino dei rapporti energetici tra Europa e Russia

Leggi su formiche

(Di martedì 14 giugno 2022) Itrasono quanto mai critici per via dell’invasione da parte di Mosca dell’Ucraina. In realtà fino allo scoppio delle ostilità, la, ai tempi Unione Sovietica, è stato il principale partner energetico dell’, sia di petrolio che di gas; quest’ultimo, in particolare, è stato fondamentale per il Vecchio Continente dopo lo shock energetico del 1973, scoppiato a seguito della Guerra dello Yom Kippur, che fece schizzare alle stelle il prezzo del petrolio mediorientale. Vediamo come. LA DIPENDENZA EUROPEA DAL PETROLIO Sebbene negli anni Cinquanta il carbone fosse ancora il combustibile più usato nel mondo, il petrolio cominciò a soppiantarlo presto. A differenza del carbone, il petrolio e i suoi prodotti derivati erano più pratici da usare e ...