Aprilia | grande successo per il concorso pittorico “Integrazione tra i popoli” | ben 27 autori locali in mostra

grande successo per il concorso pittorico abbinato al gemellaggio Aprilia- Pantelleria. L'evento è stato organizzato dalla Proloco di Aprilia in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Aprilia e l'associazione culturale "Arte Mediterranea". Venerdì 10 giugno, 27 artisti locali hanno partecipato al concorso esponendo le loro opere in piazza delle Erbe alla presenza dell'amministrazione comunale di Aprilia e della delegazione pantesca. Una mostra a cielo aperto che, oltre a stimolare la vena artistica di molti, ha dato il via alle celebrazioni del gemellaggio alle spalle del palazzo comunale di piazza Roma dove sabato pomeriggio il sindaco di Aprilia Antonio Terra ...

