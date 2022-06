Pubblicità

jacopo_iacoboni : “Alef Bet” Yehoshua, i semi della vita per coltivare il dialogo con i palestinesi [se ne va uno scrittore scomodo,… - celeste_vichi : RT @IsraelinItaly: Il nostro progetto “Disegnare l’Ebraico. Interpretazione artistica dell’Alef Bet” diventa una vera e propria #mostra! ht… - meis_museum : RT @IsraelinItaly: Il nostro progetto “Disegnare l’Ebraico. Interpretazione artistica dell’Alef Bet” diventa una vera e propria #mostra! ht… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Alef Bet e le sfaccettature della lingua ebraica Periodico Daily #alefbet @odettetapella - Ema_n_u_e_l_e : RT @IsraelinItaly: Il nostro progetto “Disegnare l’Ebraico. Interpretazione artistica dell’Alef Bet” diventa una vera e propria #mostra! ht… -

La Stampa

Yehoshua non c'è più -Yehoshu'a, come dicevano a Tel Aviv - quelle sue parole con tanti silenzi aprono un enorme vuoto, in Israele ma anche qui, in Italia, dove il grande scrittore del ...Inaugurata ieri al Meis di Ferrara la mostra "Disegnare l'ebraico. Interpretazione artistica dell'", in collaborazione con l'ambasciata d'Israele in Italia e l'Istituto Europeo di Design di Roma. Il Museo espone nel padiglione d'accesso del suo edificio, nel suggestivo Giardino delle ... “Alef Bet” Yehoshua, i semi della vita per coltivare il dialogo con i palestinesi Al Meis 27 illustrazioni firmate da 16 studenti e due docenti dello Ied di Roma, nelle sale le rielaborazioni originali delle lettere ...