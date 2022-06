WWE | Theory lancia una frecciatina a John Cena in un video

Pubblicità

IsolaWrestling : THEORY: “L’HO DETTO ANCHE A VINCE MCMAHON, VOGLIO ESSERE IL VOLTO DELLA WWE” - Zona_Wrestling : #WWE Theory: 'L'ho detto anche a Vince McMahon, voglio essere il volto della WWE' - - TSOWrestling : Il ritorno di Cena è sempre più vicino, e le provocazioni di Theory continuano #TSOW // #TSOS // #WWE - SpazioWrestling : Siete d'accordo? #WWE #Theory - Zona_Wrestling : #WWE Jim Cornette: 'Austin Theory è il miglior worker della Next Gen' - -

Spazio Wrestling

United States Championship Match :(C) batte Mustafa Ali Match molto dinamico con il pubblico tutto dalla parte di Mustafa Ali, nativo di Chicago. A vincere è stato peròcon la sua ...... LA BELAIR NON VUOLE CEDERE La notte di Hell in a Cell 2022 potrebbe regalare due nuovi campioni all'universo. Lo United States Championship sarà infatti difeso dain un duello contro ... WWE: Arrivano grandi elogi per Theory Ospite del programma Out of Character with Ryan Satin, il WWE US Champion Theory ha risposto ad alcune domande sul suo status di astro nascente in WWE. La giovane Superstar ha poi rivelato di aver det ...Trish Stratus isn't above taking advantage of a crestfallen Becky Lynch. Trish Stratus vs. Becky Lynch would certainly be one of the biggest women's wrestling dream matches of modern WWE. Both Trish ...