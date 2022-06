Una Vita anticipazioni: Ramon alla deriva, la sua vita è distrutta (Di lunedì 13 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Una vita assisteremo al crollo totale di Ramon Palacios, Scopriamo cosa accadrà al protagonista. Ramon Palacios (Rtve.es screenshot)Ramon Palacios non si riprenderà dai lutti e passerà un periodo nero. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista di Una vita, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo il consueto appuntamento con Beautiful. L’attentato ad Acacias é stato tragico per tutti, ma la famiglia Palacios è quella che soffrirà di più. Mentre Carmen é praticamente morta sul colpo tra le braccia di Ramon, Antonito se ne é andato dopo una lenta agonia in ospedale. Lolita é rimasta sola con il figlio e nel frattempo la soap ha subito un salto temporale. Gli abitanti di Acacias sono ancora scossi ... Leggi su direttanews (Di lunedì 13 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Unaassisteremo al crollo totale diPalacios, Scopriamo cosa accadrà al protagonista.Palacios (Rtve.es screenshot)Palacios non si riprenderà dai lutti e passerà un periodo nero. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista di Una, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo il consueto appuntamento con Beautiful. L’attentato ad Acacias é stato tragico per tutti, ma la famiglia Palacios è quella che soffrirà di più. Mentre Carmen é praticamente morta sul colpo tra le braccia di, Antonito se ne é andato dopo una lenta agonia in ospedale. Lolita é rimasta sola con il figlio e nel frattempo la soap ha subito un salto temporale. Gli abitanti di Acacias sono ancora scossi ...

