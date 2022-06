Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a Roma, è grave (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Un 15enne è stato accoltellato a un braccio da un gruppo di coetanei alle 20 in viale Giulio Cesare, all'altezza della fermata metro Lepanto, cuore di Roma. Il minorenne è stato raggiunto da una pugnalata sferrata da un coetaneo che è poi fuggito insieme ad altri 3 giovani. La vittima, originaria di Capo Verde, con copiosa perdita di sangue, è stata trasportata al Bambin Gesu' in codice rosso e in pericolo di vita. Sul posto la polizia che ha avviato indagini. Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Un 15enne èa un braccio da un gruppo di coetanei alle 20 in viale Giulio Cesare, all'altezza della fermata metro Lepanto, cuore di. Il minorenne èraggiunto da una pugnalata sferrata da un coetaneo che è poi fuggito insieme ad altri 3 giovani. La vittima, originaria di Capo Verde, con copiosa perdita di sangue, è stata trasportata al Bambin Gesu' in codice rosso e in pericolo di vita. Sul posto la polizia che ha avviato indagini.

