Umbria: a Spello tornano le Infiorate (Di lunedì 13 giugno 2022) 18 e 19 giugno: un artistico trionfo di petali per oltre 1500 metri quadrati della città tra strade piazze e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 giugno 2022) 18 e 19 giugno: un artistico trionfo di petali per oltre 1500 metri quadrati della città tra strade piazze e ...

Pubblicità

SilvanoGiammarr : Umbria, Spello, il borgo di Collepino - angyperu68 : Colazione in quota #collepino #spello #umbria - ElisaC79670625 : RT @DaUmbria: Torna il 18 e 19 giugno l' Infiorate di Spello,, giunte quest'anno alla 22° edizione... Per tutte le info consultate il sit… - Cinzia242 : RT @DaUmbria: Torna il 18 e 19 giugno l' Infiorate di Spello,, giunte quest'anno alla 22° edizione... Per tutte le info consultate il sit… - MaurizioMao4 : RT @DaUmbria: Torna il 18 e 19 giugno l' Infiorate di Spello,, giunte quest'anno alla 22° edizione... Per tutte le info consultate il sit… -