Ultime Notizie – Fiocco rosa in casa Sofo-Le Pen | arriva Clotilde | la coppia | “Motivo in più per lottare”

Fiocco rosa in casa Sofo-Le Pen, arriva Clotilde, la coppia: "Motivo in più per lottare" (Di lunedì 13 giugno 2022) Fiocco rosa in casa Sofo-Le Pen. La notizia del lieto evento – la nascita di una bambina, Clotilde – la 'firmano sui social il padre, Vincenzo Sofo, eurodeputato di Fdi e la mamma, Marechal Le Pen, nipote di Marine Le Pen, leader del Rassemblement National francese. "Scusate se mi sono assentato un attimo – scrive il 'talebano' calabrese – ma dovevo prepararmi per la cosa più bella della mia vita: benvenuta al mondo piccola, d'ora in poi ogni battaglia avrà ancora più senso". Lei scrive su Twitter: "Anche se non ho potuto investire in questa campagna legislativa come avrei voluto, questo fine settimana ho ricevuto un Motivo in più per lottare per la Francia", condividendo la foto della mano della sua bambina, postata anche dal marito.

