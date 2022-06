Superbike, Alvaro Bautista: “Non mi interessa la classifica, non guardo i punti di vantaggio” (Di lunedì 13 giugno 2022) Alvaro Bautista esprime la propria gioia al termine di un week-end semplicemente perfetto in quel di Misano Adriatico. Lo spagnolo di Ducati si conferma l’uomo da battere dopo le prime quattro tappe del Mondiale Superbike, una stagione oltremodo interessante che vede lo spagnolo padrone della scena su Toprak Razgatl?o?lu e Jonathan Rea. La Yamaha e la Kawasaki patiscono la compagine di Borgo Panigale che in casa non ha perso l’occasione per imporsi in entrambe le competizioni. La gestione delle gomme ha premiato le moto italiane, superiori sin dalle prove libere. L’iberico ha rilasciato ai media attraverso i microfoni della propria formazione. “E’ stato un fine settimana davvero entusiasmante. Il feeling con la mia Ducati è stato eccellente fin da venerdì anche se, durante la superpole race, ho avuto qualche ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022)esprime la propria gioia al termine di un week-end semplicemente perfetto in quel di Misano Adriatico. Lo spagnolo di Ducati si conferma l’uomo da battere dopo le prime quattro tappe del Mondiale, una stagione oltremodonte che vede lo spagnolo padrone della scena su Toprak Razgatl?o?lu e Jonathan Rea. La Yamaha e la Kawasaki patiscono la compagine di Borgo Panigale che in casa non ha perso l’occasione per imporsi in entrambe le competizioni. La gestione delle gomme ha premiato le moto italiane, superiori sin dalle prove libere. L’iberico ha rilasciato ai media attraverso i microfoni della propria formazione. “E’ stato un fine settimana davvero entusiasmante. Il feeling con la mia Ducati è stato eccellente fin da venerdì anche se, durante la superpole race, ho avuto qualche ...

