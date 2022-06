Spaccio di droga tra Napoli e Benevento, due sanniti rimessi in libertà (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl gip del Tribunale di Napoli su istanza dell’Avvocato Gerardo Giorgione del Foro di Benevento ha accolto la richiesta di sostituzione di misura per Angelo La Montagna e Carmine Ianniello rimettendoli in libertà con obbligo di firma. I due vennero arrestati in seguito ad una vasta operazione antidroga sull’asse Napoli-Benevento della Guardia di Finanza di Benevento che, coordinata dalla DDA di Napoli, eseguirono 14 arresti e cinque obblighi di dimora per il reato di traffico e Spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico, consentirono di fare luce su due distinti gruppi criminali, in stretto contatto tra loro, attivi nei territori di Napoli e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl gip del Tribunale disu istanza dell’Avvocato Gerardo Giorgione del Foro diha accolto la richiesta di sostituzione di misura per Angelo La Montagna e Carmine Ianniello rimettendoli in libertà con obbligo di firma. I due vennero arrestati in seguito ad una vasta operazione antisull’assedella Guardia di Finanza diche, coordinata dalla DDA di, eseguirono 14 arresti e cinque obblighi di dimora per il reato di traffico edi sostanze stupefacenti. Le indagini, dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico, consentirono di fare luce su due distinti gruppi criminali, in stretto contatto tra loro, attivi nei territori die ...

