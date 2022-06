Salvini, chiamato Mattarella,Palermo da quarto mondo (Di lunedì 13 giugno 2022) "A mezzogiorno con 38 seggi ancora chiusi a Palermo mi sono permesso di chiamare il Quirinale perché mi sembrava una situazione di furto di democrazia da quarto mondo.. Spero venga a galla cosa è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) "A mezzogiorno con 38 seggi ancora chiusi ami sono permesso di chiamare il Quirinale perché mi sembrava una situazione di furto di democrazia da.. Spero venga a galla cosa è ...

Salvini, chiamato Mattarella,Palermo da quarto mondo Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando del caos nei seggi di Palermo. "Dal Viminale ho visto che il ministro Lamorgese è intervenuta tempestivamente alcune ore dopo" ha aggiunto.

Referendum, Nardella: 'È clamorosa sconfitta della Lega' ...di Firenze Dario Nardella si è espresso sull'esito del referendum sulla giustizia che ha chiamato ... ovvero la Lega di Matteo Salvini. 'E' una clamorosa sconfitta della Lega - ha detto Nardella - , ho ...

Lega, Salvini: critiche alla mia linea Nessuna, solo proposte Milano, 13 giu. (askanews) - 'Non è carino che a dirlo sia il segretario' ma nella riunione della Lega in via Bellerio 'non ci sono state ...