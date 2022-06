Roberto Ammatuna rieletto sindaco di Pozzallo VIDEO

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 13 giugno 2022)è di nuovodi.Ilsubito dopo la conferma dei dati ha detto: vi aspetto alle ore 19.30 in Piazza delle Rimembranze per un saluto. Uccide la moglie e la figlia di lei a colpi d’arma da fuoco Daria Bignardi a Ragusa per la festa dei libri Elezioni 2022, verso la riconferma per Pagano a Monterosso, Giaquinta a Giarratana eElezioni comunali 2022, a Scicli in testa Mario Marino L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.