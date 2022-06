Quel sottile astio tra Polonia e Russia (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ la riprova, quanto c’è ne fosse bisogno, del cagnesco esistente tra Russia e Polonia: Barattoli di vernice rossa sono stati lanciati contro l’ambasciatore russo in Polonia, Sergei Andreyev, durante un cerimonia al cimitero russo di Varsavia in occasione della Giornata della Vittoria. Lo riportano i siti polacchi, sottolineando che il diplomatico stava deponendo fiori al cimitero dei soldati sovietici nella capitale, quando è arrivato un gruppo di manifestanti che prima gli ha strappato i fiori dalle mani e poi lo ha imbrattato con la vernice rossa. Molti manifestanti – scrive il sito Onet – avevano bandiere ucraine ed altri indossavano lenzuola bianche imbrattate di vernice rossa a rappresentare il sangue versato durante la guerra. “Una risoluta protesta” è stata presentata alle autorità polacche dalla Russia ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ la riprova, quanto c’è ne fosse bisogno, del cagnesco esistente tra: Barattoli di vernice rossa sono stati lanciati contro l’ambasciatore russo in, Sergei Andreyev, durante un cerimonia al cimitero russo di Varsavia in occasione della Giornata della Vittoria. Lo riportano i siti polacchi, sottolineando che il diplomatico stava deponendo fiori al cimitero dei soldati sovietici nella capitale, quando è arrivato un gruppo di manifestanti che prima gli ha strappato i fiori dalle mani e poi lo ha imbrattato con la vernice rossa. Molti manifestanti – scrive il sito Onet – avevano bandiere ucraine ed altri indossavano lenzuola bianche imbrattate di vernice rossa a rappresentare il sangue versato durante la guerra. “Una risoluta protesta” è stata presentata alle autorità polacche dalla...

