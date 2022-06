Pubblicità

Novella_2000 : Nuovo accesissimo scontro tra Nick e Nicolas: 'Non hai le p***e di dire le cose' (VIDEO) #isola -

Novella 2000

Il dibattito sulla foto che immortala l'attrice e conduttrice, in costume da bagno mentre è in spiaggia, tra le pagine del settimanale, continua a restare. Il direttore del ...Ma questo non c'è stato, anzi sono tornati in studio più agguerriti di prima dando vita a unscontro . Proprio dopo quanto accaduto, la Platano non vuole esprimersi più di tanto. ... Nick e Nicolas, nuovo acceso scontro all'Isola dei famosi (VIDEO) Continuano gli scontri tra Nick e Nicolas all’Isola dei famosi dopo una presunta tregua avvenuta nei giorni scorsi. Sembrava che i naufraghi vivessero dei momenti di serenità, gioco e divertimento, ...Il dibattito sulla foto che immortala l’attrice e conduttrice, in costume da bagno mentre è in spiaggia, tra le pagine del settimanale Nuovo, continua a restare accesissimo. Il direttore del giornale, ...