Niente quorum per i referendum, affluenza al 20,9% (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – Nulla da fare per i cinque quesiti referendari sul tema della giustizia che non raggiungono il quorum richiesto del 50% più un elettore richiesto per la loro validità. L’affluenza, secondo i dati definitivi resi noti dal Viminale, è stata infatti poco superiore al 20,9% nei 7.903 comuni italiani.Nel dettaglio il primo quesito, quello sulla Legge Severino, ha avuto un’affluenza del 20,95%, la più alta. Per il secondo, sulla limitazione delle misure cautelari, l’affluenza è stata del 20,93%; stessa percentuale, 20,93%, anche per il terzo quesito, sulla separazione delle funzioni dei magistrati.Si è attestata al 20,92% per gli altri due quesiti: il quarto sul diritto di voto per i laici nei consigli giudiziari sulle valutazioni dei magistrati e il quinto sull’abolizione della raccolta di firme per la candidatura ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – Nulla da fare per i cinque quesiti referendari sul tema della giustizia che non raggiungono ilrichiesto del 50% più un elettore richiesto per la loro validità. L’, secondo i dati definitivi resi noti dal Viminale, è stata infatti poco superiore al 20,9% nei 7.903 comuni italiani.Nel dettaglio il primo quesito, quello sulla Legge Severino, ha avuto un’del 20,95%, la più alta. Per il secondo, sulla limitazione delle misure cautelari, l’è stata del 20,93%; stessa percentuale, 20,93%, anche per il terzo quesito, sulla separazione delle funzioni dei magistrati.Si è attestata al 20,92% per gli altri due quesiti: il quarto sul diritto di voto per i laici nei consigli giudiziari sulle valutazioni dei magistrati e il quinto sull’abolizione della raccolta di firme per la candidatura ...

Pubblicità

2014Monaco : RT @ofcs_report: NIENTE #QUORUM PER IL #REFERENDUM MA SEGGI VUOTI ANCHE PER I SINDACI @Storace Eleggere sindaci con percentuali di partec… - GFontanella3 : @danielegiannin3 @sillacellino @mariolavia Il meccanismo del quorum non c'entra niente con la costituzione ma è una… - RaffaellaPiazz3 : RT @Libero_official: #Referendumgiustizia falliti, niente #quorum. #Calderoli: 'Avevo scritto a #Mattarella e #Draghi, mai avuto risposta'… - Tele_Nicosia : Niente quorum per i referendum, affluenza al 20,9% - VedeleAngela : RT @ofcs_report: NIENTE #QUORUM PER IL #REFERENDUM MA SEGGI VUOTI ANCHE PER I SINDACI @Storace Eleggere sindaci con percentuali di partec… -