Lolita e l’adolescenza torbida

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 giugno 2022) Certo che l’inizio di(1962) di Stanley Kubrick non lo si dimentica, e sarebbe piaciuto a Orson Welles escogitarlo, maestro del racconto à rebours. Eccolo. Assistiamo a una esecuzione a colpi di revolver, che accade al tempo presente, in un interno barocco, espressionista e wellesiano, ad opera di un uomo perbene: sapremo essere il professor Humbert Humbert (il giustamente impacciato James Mason), di nazionalità inglese. Questi è entrato nella villa di un commediografo, Clare Quilty, per attuare una vendetta sentimentale, nei confronti di quest’ultimo che, anni prima, aveva goduto di una sedicenne,, già amante del maturo Humbert, divenuto patrigno della minore. Dopo l’esecuzione una didascalia ci dice, “quattro anni prima”. La voce over del protagonista, sotto forma di diario, ci racconta come, stimato professore di letteratura francese, ...