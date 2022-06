"Le parti del corpo che stanno cedendo": Antonella Clerici, la più intima delle confessioni (Di lunedì 13 giugno 2022) Senza infingimenti, con la massima trasparenza, Antonella Clerici parla dei problemi fisici correlati alla sua età. Da anni una colonna in Rai e non solo con i suoi programmi di cucina, la Clerici, 58 anni, si sbottona in un'intervista concessa a Repubblica, laddove parla dei problemi legati alla menopausa. Già, un momento della vita che riguarda tutte le donne, con i suoi problemi e le sue correlazioni. "Se penso al vestito indossato a Sanremo nel 2010, alla mia età non lo metterei più", premette il volto di È sempre mezzogiorno. E ancora: "Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c'è niente da vergognarsi - sottolinea con orgoglio -. Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Senza infingimenti, con la massima trasparenza,parla dei problemi fisici correlati alla sua età. Da anni una colonna in Rai e non solo con i suoi programmi di cucina, la, 58 anni, si sbottona in un'intervista concessa a Repubblica, laddove parla dei problemi legati alla menopausa. Già, un momento della vita che riguarda tutte le donne, con i suoi problemi e le sue correlazioni. "Se penso al vestito indossato a Sanremo nel 2010, alla mia età non lo metterei più", premette il volto di È sempre mezzogiorno. E ancora: "Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c'è niente da vergognarsi - sottolinea con orgoglio -. Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedonodelche prima stavano su. Mica ...

Pubblicità

romeoagresti : Due giorni fa c’è stato un incontro tra la #Juve e l’entourage di #Arthur: parti al lavoro per impostare la partenz… - WLT79 : Questa continua faida tra Pro e contro ADL, non mi entusiasma. Uno dei motivi è che trovo esagerate le opinioni di… - saijoclaud : RT @wantherrn: follower che si guadagnano con la simpatia>>> con la bellezza o uscendo parti del corpo - giovannitundo : Questa scena, doppiata da Nando Gazzolo [a parte il testo, stravolto e banalizzato rispetto all'orignale] ha una ma… - Simmy882 : 20 febbraio 2022. C’è un aggredito e c’è un aggressore. Sono d’accordo anch’io, per una volta, col mantra del mains… -