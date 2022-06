La tennista russa soccorre la collega ucraina | succede a Berlino Una lezione per Wimbledon – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 giugno 2022) Anhelina Kalinina si accascia a terra: la tensione, il sole, un primo set tiratissimo. Sembra avere un mancamento. Dall’altra parte della rete c’è Daria Kasatkina che è la veloce di tutti: corre verso la panchina, recupera del ghiaccio e corre in aiuto della. Poi si sincera sulle sue condizioni. Unacheuna, nel match di primo turno del Wta sull’erba. Lending a helping hand ????@DKasatkina quick to respond after Kalinina goes over on her ankle ???????#bett1open pic.twitter.com/dU68qGEN1W — wta (@WTA) June 13, 2022 Alla fine la partita è stato vinta dallaKasatkina, che dopo aver perso il primo set ha rimontato con un netto 6-3, 6-1. Era la favorita, sulla ...