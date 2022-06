Guerra Russia-Ucraina, gli ucraini raccontano l’orrore dei campi di filtraggio russi verso la deportazione. Severodonetsk a un passo dall’accerchiamento (Di lunedì 13 giugno 2022) «Così ci spogliano, ci picchiano e ci umiliano». Mezzi corazzati tedeschi pronti, ma manca l’ok di Berlino all’invio. L’ambasciatore ucraino in Germania tuona contro il governo tedesco Leggi su lastampa (Di lunedì 13 giugno 2022) «Così ci spogliano, ci picchiano e ci umiliano». Mezzi corazzati tedeschi pronti, ma manca l’ok di Berlino all’invio. L’ambasciatore ucraino in Germania tuona contro il governo tedesco

Pubblicità

rulajebreal : Putin si considera l'erede di Pietro il Grande: “riconquistiamo territori storici” La Russia non ha confini, celebr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Amnesty International accusa la Russia di crimini di guerra, affermando che centinaia di civili sono mort… - RaiNews : La Russia mostra così 'un assoluto disprezzo per la vita dei civili' sottolinea una consulente dell'Organizzazione… - griso135 : RT @assurdistan: Lo so che +Giletti Santoro Travaglio+ non capiranno, ma la guerra in Ucraina ha reso la Russia 'globalmente inutile'. Seg… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Amnesty International accusa la Russia di crimini di guerra, affermando che centinaia di civili sono morti a Kh… -