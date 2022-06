Grida spaventose dal cielo | il mistero che sconvolge un paese

(Di lunedì 13 giugno 2022)che sembravano provenire dai cieli hanno fatto tremare il cuore degli abitanti di una tranquilla cittadina in Austria. Ma non è la prima volta che delle persone denunciano sinistri rumori, strida assordanti o ruggiti dal firmamento. Di cosa si tratta? Boati simili potrebbero essere connessi al fragore di aerei che passano molto vicini al suolo o che superano il cosiddetto muro del suono. Ma il caso registrato in Austria non ha a che fare con una simile situazione, dato che ilnon è sorvolato da velivoli. Un boato spaventoso ha inquietato i cittadini di un paesino austriaco: sembrava il rombo di un aereo, ma ilera sgombro (Pixabay) – www.curiosauro.itLedalche hanno fatto tremare l’Austria Un fenomeno simile fu ...

Pubblicità

Lifestyle Made in Italy

"Non possiamo no, cazzo!"mio padre, che già si sente braccato dai ritardi accumulati, dal ... era stato molto chiaro: durante alcune scene, le piùper ragazzine della nostra età, non ...... la meraviglia e il terrore di sfrecciare nei cieli a velocitàin un modo che nessuna ...impossibile da colpire e la ripida 'impennata' per uscire da quella trincea naturale (qualcuno... Grida dalla palude: il nuovo horror di Lorenzo Lepori (recensione) FALCONARA - Grida, minacce, sangue. Un ragazzino in fuga, un altro con il naso rotto. E un terzo che continuava a gridare, sostenendo di aver subito chissà quale torto. Pomeriggio choc ...