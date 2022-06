Governo Draghi: i dossier post-voto. La road map in Parlamento (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo il flop del referendum e il test delle elezioni comunali, il Governo ha una lunga fila di provvedimenti da portare all'esame del Parlamento. Si va dalla riforma del Csm al fine vita; dallo ius scholae al ddl concorrenza; dalla delega fiscale al dl Aiuti 1, a cui presto si affiancherà un altro provvedimento di sostegni a famiglie e imprese atteso in Consiglio dei ministri. Con dentro ulteriori misure contro il caro-bollette e il caro-carburanti L'articolo proviene da Firenze post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo il flop del referendum e il test delle elezioni comunali, ilha una lunga fila di provvedimenti da portare all'esame del. Si va dalla riforma del Csm al fine vita; dallo ius scholae al ddl concorrenza; dalla delega fiscale al dl Aiuti 1, a cui presto si affiancherà un altro provvedimento di sostegni a famiglie e imprese atteso in Consiglio dei ministri. Con dentro ulteriori misure contro il caro-bollette e il caro-carburanti L'articolo proviene da Firenze

Pubblicità

CarloCalenda : È ora che #Draghi convochi Salvini e gli chiarisca cosa è accettabile e cosa no. E forse gioverebbe uno stop pubbli… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi e domani, 13 e 14 giugno, sarà in visita in Israele e Palestina. - SimonaMalpezzi : Quesiti complessi e uso propagandistico dei #referendum non convincono nemmeno gli elettori di centrodestra. Noi co… - CCSdiplomacy : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi e domani, 13 e 14 giugno, sarà in visita in Israele e Palestina. https:/… - mauravalenti : RT @XMERIDIO78: ???? BTP 10Y 5%, SPREAD A 241 Ormai solo un governo credibile, guidato da uno come Mario Vile Affarista #Draghi, ci può salv… -