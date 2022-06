Germania | Neuer | “Non devo giudicare io chi sia il migliore tra me e Donnarumma”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il portiere della, Manuel, alla vigilia della sfida di Nations League 2022/2023 contro l’Italia, ha parlato in conferenza stampa: “Non sta a mechi sia iltra me e, ce ne sono molti altri che stanno giocando ad altissimo livello. In generale i portieri hanno raggiunto un grande livello, in questo momento. Non abbiamo un vero attaccante e stiamo cercando qualcosa di nuovo, così come l’Italia. Diciamo che l’Italia sta attraversando una fase di transizione dopo aver avuto grandi campioni come Pirlo. Ci passeremo anche noi, anche se vogliamo continuare a vincere titoli. Una vittoria sarebbe buona per noi perché non abbiamo mai vinto contro di loro in 90 minuti negli ultimi anni”. SportFace.